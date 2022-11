Bei einem Streit zwischen drei Männern ist ein 47-Jähriger in Fürth mit einer Schusswaffe verletzt worden, ein 19-Jähriger erlitt Schnittwunden. Gemeinsam mit der ehemaligen Freundin des 19-Jährigen sei ein 21-Jähriger am Samstag zu der Wohnung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vermutlich kam es dann zum Streit zwischen den Ex-Partnern und anschließend zwischen den drei Männern. Dabei soll der 21-Jährige dem 47-Jährigen mit einem Schuss aus einer Druckluftpistole "massive Gesichtsverletzungen" hinzugefügt haben. Wie und von wem der 19-Jährige verletzt wurde, war noch unklar.