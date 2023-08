Nachdem er einen 44-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt hat, ist ein Obdachloser in München festgenommen worden. Zuvor hatte es einen Streit zwischen dem 46-jährigen mutmaßlichen Täter und seinem Kontrahenten gegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rumäne habe in den Rücken des 44-Jährigen gestochen und sei kurz nach dem Angriff in einem Bus festgenommen worden. Der schwer verletzte 44-Jährige kam in ein Krankenhaus.