Bei drei Männern in einem Zug in Niederbayern hat die Polizei Messer und Drogen gefunden - darunter auch fünf Ecstasy-Tabletten der Variante "Blue Punisher". Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die drei Männer am Donnerstag in einem Fernzug von Passau in Richtung Wien unterwegs, als sie kontrolliert wurden.