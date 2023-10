Ein 21-jähriger Mann hat einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst auf dem Münchner Oktoberfest nach Polizeiangaben mit einem Maßkrug verletzt. Der Mann war am Dienstag bereits des Zeltes verwiesen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er am selben Tag trotzdem versuchte, wieder ins Zelt zu kommen, schlug er dem 34 Jahre alten Sicherheitsdienstmitarbeiter von hinten einen Maßkrug auf den Kopf.