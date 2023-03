Im Fall eines ausgesetzten Säuglings in Rosenheim sucht die Polizei weiter nach den Eltern. Die Ermittler werteten derzeit Aufnahmen einer Kamera in der Nähe des Fundorts aus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auf diesen sei möglicherweise die Mutter zu sehen. Die Identität der abgebildeten Person konnte bislang aber nicht geklärt werden.

Im Fall eines ausgesetzten Säuglings in Rosenheim sucht die Polizei weiter nach den Eltern. Die Ermittler werteten derzeit Aufnahmen einer Kamera in der Nähe des Fundorts aus, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Auf diesen sei möglicherweise die Mutter zu sehen. Die Identität der abgebildeten Person konnte bislang aber nicht geklärt werden.

Das neugeborene Mädchen war am 9. März in der Nähe eines Hotels unterkühlt und in Lebensgefahr gefunden worden. Der Säugling wurde in ein Klinikum gebracht. Dort befand sich das Mädchen laut dem Polizeisprecher auch am Dienstag, den Gesundheitszustand bezeichnete er als stabil. Weitere Details nannte er nicht.

Zahlreiche Streifen hatten nach dem Fund nach der Mutter gesucht. Ersten Erkenntnissen nach war der Säugling kurz vor dem Fund ausgesetzt worden.

Pressemitteilung