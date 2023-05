Telefonbetrüger haben in Landshut Gold und Bargeld in niedriger sechsstelliger Höhe erbeutet. Nach Polizeiangaben vom Montag hatten die Betrüger am Freitag bei einer 79-jährigen Frau aus dem Landkreis Landshut angerufen und sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben. Sie gaben vor, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Autounfall verursacht hätte und in Haft müsse, falls nicht eine hohe Kaution hinterlegt werde. Davon getäuscht übergab die 79-Jährige auf einem Supermarkt-Parkplatz in Landshut Gold und Bargeld im Wert von 200.000 Euro an eine unbekannte Frau. Nach dieser sucht nun die Polizei und bittet auch etwaige Zeugen, sich zu melden. Ob es sich bei dem Gold um Schmuck oder Goldbarren gehandelt habe, konnte die Polizei am Montag nicht sagen.

Im Raum Landshut gab es am Freitag demnach mindestens elf sogenannte Schockanrufe. In den anderen Fällen sei es zu keinen Geldübergaben gekommen. Seit Jahresbeginn wurden der Polizei in Niederbayern etwa 800 solcher Anrufe gemeldet. Die Polizei appelliert, wachsam zu bleiben: "Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Verwandte sofortige finanzielle Hilfe fordern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald Sie auch nur den geringsten Verdacht schöpfen. Die Polizei erkundigt sich am Telefon nie nach Ihrem Vermögen oder Wertsachen beziehungsweise fordert am Telefon keine Geldbeträge oder Wertsachen."

