Das Bistum Passau wird Fälle von sexuellem Missbrauch in einer Studie aufarbeiten lassen. Beauftragt wurde damit der Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Uni Passau im Rahmen eines Drittmittelprojekts, wie die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen im Bistum am Freitag mitteilte. Die Kosten seien auf 610.000 Euro veranschlagt.