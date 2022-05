Einbrecher haben in einer Münchner Wohnung Geld, Schmuck und Uhren im Wert von etwa 100.000 Euro erbeutet. Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag zuerst Zutritt zu einem Haus im wohlhabenden Stadtteil Lehel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend brachen sie die Wohnungstür auf, räumten die Wertgegenstände aus und entkamen unerkannt. Die Bewohner waren nicht daheim, Den Einbruch entdeckte am nächsten Morgen ein Nachbar.