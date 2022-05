Beim vermeintlichen Date mit einer 18-Jährigen ist ein Mann in Würzburg mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Inzwischen sitze ein 18 Jahre alter Verdächtiger in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Montag mit. Über ein Online-Portal habe der 44 Jahre alte Angegriffene scheinbar mit einer jungen Frau gechattet und ein Treffen mit ihr unterhalb einer Brücke am Main im Nordwesten von Würzburg vereinbart.