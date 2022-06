Ermittler haben in mehreren europäischen Ländern insgesamt acht mutmaßliche Drahtzieher großer internationaler Schleusernetzwerke festgenommen - fünf davon durch die Bundespolizei. Darüber hinaus seien im Zuge der Ermittlungen der Taskforce «Pathfinder» bisher 126 mutmaßliche Mittäter festgenommen worden, teilten Bundespolizei und Europol am Freitag mit. 19 dieser Festnahmen seien in Deutschland erfolgt. Bei 70 Durchsuchungen in Bayern, Sachsen und Nordrhein-Westfalen hätten Ermittler Beweismittel und Vermögenswerte von mehr als 600.000 Euro sichergestellt.