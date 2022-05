Bei einer Zwangsräumung in Nürnberg hat eine Gerichtsvollzieherin mehrere Waffen bei einem 74-Jährigen gefunden. Sie alarmierte daraufhin am Dienstag die Polizei, wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Donnerstag mitteilte. Da sich der 74-Jährige zum Zeitpunkt der Zwangsräumung nicht in seiner Wohnung aufhielt, fahndete die Polizei nach dem Mann und nahm ihn noch am Dienstag fest. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.