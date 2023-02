Nach dem Fund einer Leiche im Landkreis Kulmbach ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Der 24-Jährige steht im Verdacht, für den Tod eines 48 Jahre alten Mannes verantwortlich zu sein, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Eine Spaziergängerin hatte den Toten am Dienstag in einem Wald bei Kasendorf gefunden. Die anschließende Untersuchung eines Gerichtsmediziners verstärkte den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen.