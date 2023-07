Weil er fast eine Tonne zu viel an Himbeeren geladen hatte, hat die Polizei einen Kühltransporter in Oberfranken gestoppt. Der Fahrer habe das Fahrzeug in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) stehen lassen müssen, bis die Ladung auf zwei weitere Kühltransporter verteilt gewesen sei, teilte die Polizei am Montag mit. Dem Fahrer sei nach der Kontrolle am Samstag zudem ein Bußgeld von knapp 200 Euro auferlegt worden.