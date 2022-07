Ein 19-Jähriger ist im Landkreis Kulmbach vier Meter tief von einem Dach gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Dachdecker sei am Donnerstag bei Renovierungsarbeiten auf eine marode Platte getreten, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann fiel auf einen Betonboden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.