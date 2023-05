Kunstminister Markus Blume (CSU) sieht die Kultur in Bayern gut aufgestellt. Kein anderes Land investiere hier so viel wie der Freistaat, sagte Blume am Mittwoch in einem Bericht vor dem Landtags-Ausschuss für Wissenschaft und Kunst in München. Die jährlichen Aufwendungen bezifferte er mit mehr als 900 Millionen Euro. Zudem bemängelte Blume eine Schieflage bei der Kulturförderung des Bundes. Jedes Jahr leite der Bund rund 600 Millionen Euro für die Hauptstadtkultur nach Berlin. "Kultur ist keine Angelegenheit einer Hauptstadt, sondern Kultur findet überall in Deutschland statt", erklärte der Minister.