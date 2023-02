Bayerns Digital- und Filmministerin Judith Gerlach (CSU) hat die fehlende Förderung des Münchner Filmfests durch den Bund kritisiert. Das Filmfest habe sich zu einem internationalen Festival-Highlight entwickelt, erhalte aber im Gegensatz zur Berlinale keinen Cent vom Bund, sagte Gerlach am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich des Beginns der Berlinale in Berlin.

Bayerns Digital- und Filmministerin Judith Gerlach (CSU) hat die fehlende Förderung des Münchner Filmfests durch den Bund kritisiert. Das Filmfest habe sich zu einem internationalen Festival-Highlight entwickelt, erhalte aber im Gegensatz zur Berlinale keinen Cent vom Bund, sagte Gerlach am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich des Beginns der Berlinale in Berlin.

Die Aufstockung der Mittel für die Berlinale um 2,2 Millionen auf insgesamt 10,7 Millionen Euro sei zwar gut, befand Gerlach. Sie habe jedoch kein Verständnis dafür, dass Bayern als wichtiger Standort vernachlässigt werde. "Der Bund muss hier die Vielfalt der Festivals fördern."

Gemeinsam mit der zweiten Bürgermeisterin Münchens, Katrin Habenschaden, schrieb Gerlach in einem Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dass Filmfest könnte mit zusätzlichen Bundesmitteln als internationale Plattform für den deutschen Film deutlich an Bedeutung gewinnen - "was letztlich einen großen Beitrag für den gesamten Filmstandort Deutschland darstellen würde".

Laut Gerlach und Habenschaden wird das Filmfest von Land und Hauptstadt gemeinsam finanziert. Das nächste Münchner Filmfest beginnt laut Website am 23. Juni, im vergangenen Jahr besuchten 50.000 Menschen das Festival.