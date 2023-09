Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) wird in den nächsten eineinhalb Jahren 55 kleine und mittelgroße Kinos in Bayern mit insgesamt rund 2 Millionen Euro fördern. Im Schnitt bekommt damit jedes Kino rund 36.000 Euro. Der FFF übernehme bis zu 30 Prozent ihrer Investitionskosten, teilte die Gesellschaft zur Förderung der Medien in Bayern am Donnerstag mit.