Gerhard Polt will sein in München gescheitertes «Forum Humor» in Bernried am Starnberger See verwirklichen. «Es soll eine Begegnungsstätte sein, eine Art Akademie, wo man alle Varianten des Humors behandelt», sagte der 80 Jahre alte Kabarettist, Filmemacher und Autor dem «Münchner Merkur» (Donnerstag). «Da kann zum Beispiel ein Clown aufzeigen, warum Leute über bestimmte Sachen lachen oder nicht lachen.»