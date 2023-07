Die Elektronikketten Mediamarkt und Saturn wollen ihr Reparatur- und Servicegeschäft umbauen und im Zuge dessen zwei Tochtergesellschaften schließen. Betroffen sind rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Tochtergesellschaft Tec Repair sowie weitere 50 von deren Verwaltungsgesellschaft.

Der Reparaturservice solle in die Kundenberatung eingegliedert werden: "Statt bisher zwei getrennten Anlaufstellen für Reparatur und Verkaufsberatung erhält der Kunde nun ein breiteres Service-Portfolio und alle Dienstleistungen aus einer Hand", teilte eine Sprecherin der MediaMarktSaturn Retail Group am Donnerstag in Ingolstadt mit. Das neue Konzept soll ab Oktober greifen. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Die Ketten mit insgesamt 400 Märkten in Deutschland gehören zum Handelskonzern Ceconomy.

In den Märkten sollen den Angaben zufolge 400 neue Stellen geschaffen werden "für die neue Rolle eines Verkaufsberaters, der die Themen Beratung, Service und Reparatur bündelt". Die 800 Beschäftigten von Tec Repair könnten sich auf diese Stellen bewerben. Für die neuen Aufgaben sollen weitere rund 1200 interne Mitarbeitende technisch weitergebildet werden. Komplexere Reparaturen sollen künftig in einem eigenen Reparaturzentrum in Erfurt durchgeführt werden. Dort würden rund 20 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Für die Verwaltungsgesellschaft gebe es bereits einen Interessenausgleich und einen Sozialplan. "In der Tec Repair laufen aktuell die Verhandlungen noch", hieß es weiter.