Die 25 Tonnen schwere Bronzeskulptur "Große Kugelkaryatide", auch bekannt als "The Sphere", von Bildhauer Fritz Koenig liegt vor dem World Trade Center nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den Trümmern. Foto

Anlässlich des 100. Geburtstages des Bildhauers Fritz Koenig (1924-2017) soll es auf seinem Anwesen "Ganslberg" in Altdorf bei Landshut eine Ausstellung geben. Das teilten die Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung, die Stadt Landshut und das Kunstministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Seit dem Tod des Künstlers steht das Wohnhaus samt Atelier leer. Um die zukünftige Nutzung des "Ganslberg" gibt es viele Diskussionen.

Eigentümerin ist die Stiftung. Diese und auch Weggefährten Koenigs wollen das Künstlerhaus vor dem Verfall bewahren. Die Ausstellung könnte ein erster Schritt hin zu einer dauerhaften Nutzung sein.

Kunstminister Markus Blume (CSU) bezeichnete den "Ganslberg" als einen "potenziellen Zauberort". Mit der Sonderschau lasse sich zeigen, was dort möglich sei. Er sicherte finanzielle Unterstützung seitens des Freistaates zu, etwa für die inhaltliche Konzeption der Schau über den Kulturfonds. Für kurzfristige Sicherungsmaßnahmen stünden Möglichkeiten der bayerischen Denkmalschutzförderung zur Verfügung. Der Freistaat sei zu einer Kofinanzierung bereit, wenn der Bund eine Förderzusage aus seinem Denkmalschutzsonderprogramm mache.

Ein Sprecher der Stadt Landshut sagte, im Haushalt 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 sei für die Jubiläumsschau ein Betrag von rund 250.000 Euro vorgesehen.

Stellvertretender Stiftungsvorsitzender Alexander Saponjic begrüßte es, mit der Ausstellung den "Ganslberg" der Öffentlichkeit temporär zugängig zu machen. Klar sei aber: Die Stiftung habe nicht das Geld, das Anwesen herzurichten oder zu sanieren. Ideal wäre, wenn der Freistaat das Anwesen kaufen würde. Aus Sicht des Fritz-Koenig-Freundeskreises gehen die Pläne für den "Ganslberg" zu langsam voran.

Fritz Koenig ist unter anderem durch seine Plastik "Kugelkaryatide N.Y." (auch "Sphere" genannt) berühmt geworden, die in New York vor dem World Trade Center stand und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschädigt aus den Trümmern geborgen wurde. Seit 2017 steht sie als Mahnmal nahe der 9/11-Gedenkstätte. In Landshut widmet sich das 1998 eröffnete Koenigmuseum dem künstlerischen Erbe Koenigs.

