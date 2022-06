45 Werke aus der Privatsammlung Hermann Gerlinger mit Werken der expressionistischen Künstlergruppe «Die Brücke» sind am Freitagabend in München versteigert worden. Der erste Aufruf lag bei drei Millionen Euro, der Erlös dann bei sechs Millionen Euro, teilte ein Sprecher des Kunstversteigerers Ketterer am Samstag mit. Die Werke gingen demnach überwiegend an deutsche Privatsammler, aber auch an Museen in den USA.