Kunstliebhaber können Ende Oktober in München Werke des britischen Künstlers Damien Hirst begutachten. In der Schau "The Weight of Things" im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) seien vom 26. Oktober an einige von Hirsts bekanntesten Werken zu sehen, teilte das Museum am Dienstag mit. Es handle sich um die erste Solo-Schau des Konzeptkünstlers in Deutschland. Einzelne Werke waren zuvor schon andernorts zu sehen.