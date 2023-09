Schmuck des expressionistischen Künstlers Karl Schmidt-Rottluff werden derzeit in München bei einer Online-Auktion versteigert. Die mehr als zehn Objekte stammen aus der berühmten Brücke-Sammlung des Würzburger Unternehmers Hermann Gerlinger, die seit Sommer 2022 nach und nach unter den Hammer kommt. Zu ersteigern gibt es etwa einen Silberanhänger mit Opal, ein Glieder-Armband aus Gold oder eine Silberhalskette, wie das Auktionshaus Ketterer Kunst am Donnerstag in München mitteilte.