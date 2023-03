Ein Betrunkener hat in Mittelfranken einen Bagger gestohlen, sich damit festgefahren und dann versucht, sich selbst freizuschaufeln. Dabei hätten Ermittler den mit 1,7 Promille alkoholisierten Mann am Freitag in Ansbach festgenommen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Beamten mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem rund 100.000 Euro teuren Bagger gesucht.