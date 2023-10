Ein Mann mit Freddy-Krueger-Maske soll 100 Euro aus der Hülle eines Handys gestohlen haben, das auf der Terrasse eines Hauses in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gelegen hat. Das dort lebende Ehepaar entdeckte den Mann mit der Horrorfilm-Maske nach dem Diebstahl am Montagabend in einer angrenzenden Scheune, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dort soll er mit einem länglichen Gegenstand nach dem Ehemann geschlagen haben.