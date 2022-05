Bayerns Grüne haben auf ihrem Kleinen Parteitag am Wochenende einen Leitantrag verabschiedet, um das Handwerk in Bayern zu stützen und dem dort vorherrschenden Arbeitskräftemangel zu begegnen. «Unser Job als Politikerinnen ist es, die Handwerksbetriebe zu unterstützen, wo wir können», sagte Bayerns Grünen-Chefin Eva Lettenbauer bei der Online-Veranstaltung am Samstag.