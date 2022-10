Mehr als zehn Monate nach der Geiselnahme einer Frau in Unterfranken hat der Angeklagte die Tat zu Prozessbeginn weitgehend eingeräumt. Sein Mandant sei damals nicht in Tötungsabsicht in das Haus in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) gekommen, in dem seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner lebte, sagte der Verteidiger des 23-Jährigen am Montag vor dem Landgericht Würzburg. Vielmehr hätten die beiden ihm Hilfe bei der Bewältigung einer Lebenskrise versprochen, ihn in der Tatnacht Anfang Februar dann aber plötzlich nicht reingelassen. Dann sei die Situation eskaliert.