Am Landgericht Traunstein hat am Dienstag der Prozess um die Zivilklage eines Missbrauchsbetroffenen gegen den mutmaßlichen Täter und das Erzbistum München und Freising begonnen. "Am Ende wird hier kein Urteil gesprochen, das eine Strafe enthält", betonte die Vorsitzende Richterin Elisabeth Nitzinger-Spann.