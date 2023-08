Im Münchner Prozess um einen mutmaßlich geplanten Auftragsmord an einem tschetschenischen Regime-Kritiker ist der Termin der Urteilsverkündung noch offen. In dieser Woche werde es jedenfalls entgegen der Erwartungen keinen Richterspruch geben, sagte ein Sprecher des Oberlandesgerichts am Dienstag: Obwohl die Plädoyers bereits gehalten wurden, werde die Beweisaufnahme fortgesetzt. Der Senat habe für den 23. und 24. August erneut Zeugen geladen.