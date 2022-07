Bei einem Unfall auf der A8 in Schwaben sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war in der Nacht zu Donnerstag aus unbekanntem Grund nahe Dasing (Landkreis Aichach-Friedberg) rechts an die Leitplanke gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen inklusive der zwei Insassen blieb dann in der Böschung stehen.