Ein als gewalttätig bekannter Mann hat in der Oberpfalz einen Nachbarn bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hat der 57-Jährige am Samstag zunächst einen Nachbarn verbal mit dem Tod bedroht und sich dann in seiner Wohnung in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) verschanzt.

Da der Mann der Polizei bekannt war und demnach als gewalttätig gilt, rückten Spezialeinsatzkräfte an. Als Polizisten in die Wohnung gelangen wollten, habe der Mann gedroht, eine Gasexplosion herbeiführen zu wollen. Ein Polizist schoss auf den Mann. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Richter erließ am Sonntag einen Unterbringungsbefehl. Der 57-Jährige wurden anschließend in eine Fachklinik gebracht. Das Landeskriminalamt werde die Rechtmäßigkeit des Schusswaffengebrauchs überprüfen, hieß es.