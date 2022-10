Ein Senior hat in Mittelfranken mit seinem Auto an einem Fußgängerübergang eine Mutter und ihren Kinderwagen gerammt. Der Kinderwagen kippte um und das darin liegende Baby fiel auf die Straße in Rothenburg ob der Tauber, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der 80 Jahre alte Autofahrer erfasste auch die 33 Jahre alte Mutter.