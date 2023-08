Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten einer Bank in Mittelfranken mit Sprengstoff zerstört. Ein lauter Knall schreckte die Anwohner in Aurach laut Polizei gegen 5 Uhr auf. Die Täter entkamen mit einer dunklen Limousine in Richtung Herrieden. Ob sie Beute gemacht haben, war zunächst unklar.

Unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten einer Bank in Mittelfranken mit Sprengstoff zerstört. Ein lauter Knall schreckte die Anwohner in Aurach laut Polizei gegen 5 Uhr auf. Die Täter entkamen mit einer dunklen Limousine in Richtung Herrieden. Ob sie Beute gemacht haben, war zunächst unklar.

Die Sprengung richtete erheblichen Schaden an dem Gebäude an. Der Ausgabeautomat befand sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, der verwendete Sprengstoff soll im Kriminaltechnischen Institut in München analysiert werden.

Mitteilung