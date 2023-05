Die Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs in Mittelfranken ist glimpflich ausgegangen - der alleinfliegende Pilot blieb unverletzt. Der 62-Jährige hatte am Sonntag aus der Luft heraus die Polizei alarmiert und angekündigt, dass er bei Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) notlanden müsse, wie die Polizei mitteilte. Er landete in einem Weizenfeld. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Propellerschaden Ursache für die Turbulenzen. Das Flugzeug ist nach Angaben der Polizei stark beschädigt, die Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar.