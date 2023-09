Eine Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 469 in Unterfranken in einen Streifenwagen gekracht und dabei leicht verletzt worden. Die Polizei hatte eine Panne bei Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) abgesichert, was die 35-Jährige wohl übersehen habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach wurde beim Zusammenstoß am Samstag das Pannenfahrzeug und der Streifenwagen nach vorne geschoben. Die Polizisten sowie ein Autofahrer standen hinter der Leitplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 200 000 Euro. Die Fahrbahn Richtung Miltenberg war für zwei Stunden gesperrt.