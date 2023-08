Eine Autofahrerin ist in Unterfranken mit ihrem Wagen in eine umgestellte Warnbake gefahren. Die 24-Jährige wurde auf der Autobahn A3 bei Stockstadt (Landkreis Aschaffenburg) von der veränderten Anordnung der Warnaufsteller überrascht und stieß in eines der Verkehrszeichen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein bislang Unbekannter die Warnbaken, die zur Fahrbahnverengung aufgestellt waren, umgestellt haben. Die Frau blieb beim Zusammenstoß unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von wenigen Hundert Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.