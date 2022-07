Ein 73-Jähriger, der im unterfränkischen Bessenbach eine Frau getötet haben soll, ist in eine Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg und die Polizei am Dienstag mit. Der Mann wurde demnach bereits vergangenen Donnerstag durch das Amtsgericht Aschaffenburg einstweilen untergebracht. Er soll die 61-Jährige Ende Juni in seiner Wohnung durch massive Gewalt tödlich verletzt haben.