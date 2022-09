Mitarbeiter der schwäbischen Lech-Stahlwerke haben am Montag für wettbewerbsfähige Industriestrompreise demonstriert. Das Unternehmen in Meitingen im Landkreis Augsburg zählt zu den größten Energieverbrauchern in Bayern, weswegen sich dort die Mitarbeiter wegen der Energiekrise um ihre Jobs sorgen. Mehrere Hundert Menschen nahmen an der Kundgebung der IG Metall teil. Auch die Betriebsräte anderer deutscher Stahlwerke haben bereits verlangt, dass die Politik Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise ergreift.