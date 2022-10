Die Polizei hat nach dem gewaltsamen Tod einer 46-Jährigen ihren Ehemann festgenommen. Er sei derzeit in Polizeiarrest, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Ob der 58-Jährige in Untersuchungshaft komme, werde zeitnah entschieden. Weitere Auskünfte sollten am Montag folgen.

Die 46-Jährige war am Freitag tot in einem Zweifamilienhaus in Meitingen im Landkreis Augsburg gefunden worden. Die Polizei suchte daraufhin nach dem Ehemann. Das Paar hatte demnach zusammen in einer Wohnung in dem Haus gelebt. In der Nacht zum Sonntag fassten die Ermittler den Verdächtigen. Weitere Details nannte der Polizeisprecher nicht.