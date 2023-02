Ein Unimog-Fahrer ist in Schwaben gegen einen Anhänger geprallt und hat dabei einen Schaden von rund 400.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 35-Jährige am Montagmorgen auf der Bundesstraße 2 bei Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) Schilder übersehen, welche auf Arbeiten der Straßenmeisterei hinwiesen.