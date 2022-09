Ein dreijähriges Mädchen ist in Oberfranken von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Das Kind sei in Begleitung seiner Mutter gewesen, als es unvermittelt an einer Kreuzung auf die Straße rannte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Im selben Moment bog eine 65 Jahre alte Autofahrerin in die Straße in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) ein und übersah offenbar das Kind. Das Mädchen wurde unter dem Auto eingeklemmt und konnte erst nach einigen Minuten befreit werden. Mit schweren Verletzungen, aber außer Lebensgefahr, wurde es nach dem Unfall am Donnerstag mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.