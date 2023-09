Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 30-jähriger Motorradfahrer in Oberfranken schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße BA44 in Burgwindheim (Landkreis Bamberg) einbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Motorradfahrer, wie die die Polizei mitteilte. Dieser kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab und wurde mit seinem Gefährt etwa 15 Meter durch die Luft geschleudert. Nach weiteren 25 Metern kam er in einer Wiese zum Liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Kreisstraße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.