Tausende Fische sind in einem See in Oberfranken nach Sauerstoffmangel verendet. Die Tiere seien mit Längen zwischen zwei und vier Zentimetern noch klein gewesen, teilte die Kreisbrandinspektion Bamberg am Montag mit. Experten hätten nach dem Fund am Samstag im Ebinger See bei Rattelsdorf (Landkreis Bamberg) eine verminderte Sauerstoffkonzentration im Wasser festgestellt. Dies sei angesichts der hohen Wassertemperaturen und intensiven Sonneneinstrahlung nicht unüblich.