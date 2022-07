Bei einem Unfall in Oberfranken sind zwei Menschen schwer verletzt worden, nachdem sich ihr Auto mehrfach überschlagen hat. Das Fahrzeug kam aus zunächst ungeklärter Ursache in der Nacht zum Samstag von einer Straße bei Scheßlitz im Landkreis Bamberg ab, teilte die Polizei mit. Während der 22-jährige Fahrer selbst unverletzt blieb, wurden die zwei Beifahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde dabei komplett zerstört.