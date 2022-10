Bei einem Verkehrsunfall in Oberfranken sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überschlug sich das Auto eines 18-Jährigen am Freitag mehrmals auf einem Feld bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth). Der junge Mann war aus bisher ungeklärten Gründen von der Bundesstraße 2 abgekommen, bei dem Unfall wurde auch seine 26-jährige Beifahrerin verletzt.