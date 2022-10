Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mistelbach in Bayern ist die worden. Das entschied die Jugendkammer des Landgerichts Bayreuth am Mittwoch, nachdem die Anklageschrift verlesen worden war. Die Verteidiger der beiden deutschen Angeklagten hatten entsprechende Anträge gestellt. Erst zur Urteilsverkündung dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Medienschaffende wieder in den Sitzungssaal. Nach derzeitigem Stand könnte das Urteil am 16. Dezember fallen.