Am Wochenende sind mehrere Menschen bei Motorradunfällen in Bayern verletzt worden. Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war am Sonntagabend bei Ahorn (Landkreis Coburg) mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Ein Jagdpächter kümmerte sich um die Entsorgung.

Bereits am Nachmittag war es in Kastl (Landkreis Amberg-Sulzbach) zu einem Unfall mit mehreren Motorrädern gekommen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt, zwei wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Ein 18 Jahre alter Fahrer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve gestürzt. Die beiden hinter ihm fahrenden Motorräder, besetzt mit drei 17-Jährigen, fuhren auf und stürzten ebenfalls. Ein weiterer 18-Jähriger und sein 14 Jahre alter Mitfahrer stürzten bei dem Versuch noch auszuweichen.

Ein 61 Jahre alter Mann verlor am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rettungsdienst ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war kurzzeitig voll gesperrt.

Ein weiterer Motorradfahrer kam in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Zu der Schwere seiner Verletzungen und zu seinem Alter, machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Riedbergpass war wegen des Unfalls am Sonntagnachmittag voll gesperrt. Während der Sperrung fiel ein Mann wegen Dehydration und Hitze in Ohnmacht. Erst nachdem er von einem Notarzt versorgt worden war, hoben die Beamten die Sperrung auf.