Ein 43-Jähriger hat bei einem schweren Motorradunfall auf der Autobahn 73 bei Lautertal (Landkreis Coburg) seinen Arm verloren. Der Mann, der keinen Führerschein besaß, hatte sich das Motorrad in Coburg gekauft und wollte es nach Hause fahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll zu schnell auf eine Auffahrt gefahren sein. Als er die Kurve bemerkte, bremste er und krachte samt Motorrad in die Mittelleitplanke, wobei er sich schwer verletzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik. Dort versuchten Ärzte, seinen Arm zu retten.