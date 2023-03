Eine 78-jährige Autofahrerin ist in Oberbayern schwer verletzt worden, als ihr Wagen mit einem Tanklastzug zusammenstieß. Die Frau sei am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 304 zwischen Steinhöring und Ebersberg auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Der dort entgegenkommende 44-jährige Lkw-Fahrer habe noch versucht, dem Wagen der Seniorin auszuweichen, den Zusammenstoß allerdings nicht verhindern können.