Bei einem Unfall in Oberbayern hat sich ein Auto überschlagen, drei Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 89-jähriger Mann am Dienstag mit zwei Beifahrern auf der Bundesstraße 304 in Steinhöring (Landkreis Ebersberg) unterwegs, als er aus zunächst unklarer Ursache auf einen Radweg abkam und gegen eine Leitplanke fuhr. Dort habe sich das Auto überschlagen.